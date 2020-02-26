هاني عبدالرحيم عن جنازة مبارك: المشهد مهيب

قال الإعلامي هاني عبدالرحيم، إن الدولة المصرية والقوات المسلحة تعاملوا بكل فخر مع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عاما، معقبًا: "ربنا يجعلها آخر الأحزان.. والقادم أفضل".



ووجه "عبدالرحيم"، خلال برنامجه "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، تحية وتقدير للقوات المسلحة والقيادة السياسية في التعامل باحترام في مشهد جنازة رحيل مبارك، مشيرًا إلى أن المشهد الذي شاهدناه اليوم خلال جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يؤكد حرص الدولة على إقامة جنازة عسكرية لرجل قضى نصف عمره في خدمة القوات المسلحة ويحمل لمسة وفاء وتقدير من المؤسسة العسكرية لأحد أبنائها الأوفياء.



وأكد أن مشهد الجنازة كان مهيب والتاريخ سيشيد بعظمة مصر وشعبها بعد المظهر الحضاري الذي ظهر في الجنازة اليوم؛ والذي عبر عن مدى حب المصريين للرئيس الأسبق مبارك.



