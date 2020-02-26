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ابرزهم عمرو دياب وعمر خيرت.. تعرف على جدول الحفلات المؤجلة بسبب وفاة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:10 م
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عمر خيرت
عمر خيرت
شسماء يونس
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شاركت الصفحة الرسمية لمركز الفنون بالإسكندرية، متابعيها بتأجيل موعد حفلات الموسيقار عمر خيرت، والتي كان من المقرر لها البدء غدًا الخميس، إلى 11 مارس المقبل، فيما أجلت حفلة الجمعة 28 فبراير الجاري، إلى 12 مارس المقبل، وذلك نظرًا ‏لحالة الحداد العام بالدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلنت عديد من الجهات، عن تأجيل موعد حفلاتها، منها مهرجان دندرة في محافظة قنا، الذي كان مقررًا في 27 فبراير الجاري، ليكون افتتاحه مع غروب شمس الجمعة المقبلة، وأعلنت وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا، الحداد 3 أيام أثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتعليق أنشطتها الفنية، وكذلك تأجيل حفل الفنان عمرو دياب، الذي كان المقرر إقامته يوم الجمعة 28 فبراير الجاري، وتم تأجيل الحفل 24 ساعة ويقام يوم السبت 29 (فبراير).

ويذكر أن المنشور جاء كالتالى: " تقرر تأجيل حفلات الفنان عمر خيرت، أيام 27 فبراير، لتكون يوم 11 مارس، و28 فبراير لتكون 12 مارس، بذات التذكرة المباعة، وفي نفس أماكن الجلوس المحددة، وعلى من يرغب في استرجاع التذاكر، التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة، بحد أقصى يوم 10 مارس، لرد قيمة التذاكر المرتجعة".

والجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية وجهت اعتذار لجمهورها جاء في " وتعتذر مكتبة الإسكندرية للجمهور العزيز على هذا التغيير المُفاجئ الخارج عن إرادتنا، ونأمل في حسن تفهمكم للظرف الطارئ، ‏آملين أن نكون دومًا عند حسن ظنكم".
ابرزهم عمرو دياب وعمر خيرت.. تعرف على جدول الحفلات المؤجلة بسبب وفاة مبارك
ابرزهم عمرو دياب وعمر خيرت.. تعرف على جدول الحفلات المؤجلة بسبب وفاة مبارك
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