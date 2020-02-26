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إلغاء التدابير الاحترازية لمتهمة بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الاولي ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إلغاء التدابير الاحترازية للمتهمة مروة أحمد مدبولي وذلك في اتهامها بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر" فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وكشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، للمتهمين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين؛ لصدور قرارا بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
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الكلمات المفتاحية

خلية التدابير الاحترازية ابنة الشاطر

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