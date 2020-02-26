فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

يتجه الزمالك للتقدم بشكوى رسمية بالمحكمة الرياضية، ضد القرار الصادر اليوم، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فيما يخص أحداث مباراة القمة الأخيرة، والتي غاب عنها الأبيض.









وقررت لجنة المسابقات، اعتماد الأهلي فائزًا بهدفين دون رد، بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره لملعب المباراة، فضلًا عن خصم 3 نقاط من رصيد الفريق نهاية الموسم، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.









وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن استياء مجلس الإدارة من القرار، الذي يرى فيه "تعسف ضد النادي". وأوضح المصدر "النادي قرر تصعيد الأمر وإعداد ملف كامل لتقديم شكوى بالمحكمة الرياضية".









ولم يصل الزمالك ملعب ستاد القاهرة مساء الإثنين الماضي، لخوض مباراته أمام الأهلي، مؤكدًا أن ظروفا قهرية تسببت في عدم وصول حافلة الفريق إلى الملعب، وهو ما لم يقتنع به الاتحاد المصري.













وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.