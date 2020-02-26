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معتز عبدالفتاح يكشف سبب انسحاب أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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عقب الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على انسحاب أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "الولايات المتحدة كانت تقوم بدور الوسيط النزيه في مفاوضات سد النهضة، لكن أثيوبيا اشتكت من الدور الأمريكي في هذه المفاوضات، لأنها رأيت أن الموقف الأمريكي لا يتناسب مع الموقف الإثيوبي".

وتابع "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الجميع كان متفائل من توقيع اتفاق سد النهضة خلال الاجتماع الأخير للمفاوضات لواشنطن، ولكن البعض في أثيوبيا يتحدث بأن هناك إملاءات أمريكية على إثيوبيا في هذه المفاوضات.

ولفت إلى أن تسريبات مفاوضات سد النهضة، تتحدث بأن مصر طلبت 40 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، ولكن إثيوبيا كانت تريد اعطاء مصر 30 مليار متر مكعب، فاقترحت أمريكا حصول مصر على 37.5 مليار، فوافقت مصر، ولكن هذا الاقتراح لم توافق عليه أديس أبابا.

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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة اخبار اثيوبيا

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