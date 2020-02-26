Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"

ليون ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق محمد بركات.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"

سبورتينج براجا ضد جلاسكو رينجرز، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءً بتوقيت تونس، و5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

06:56 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status