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تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:30 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، توقيع عقوبة على نادي الزمالك، بعد عدم انسحابه من مواجهة الاهلي على ستاد القاهرة الدولى يوم 24 الماضي، لذلك نرصد لكم وعود مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد مساء اليوم، ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وعود رئيس نادي الزمالك بعد خصم النقاط

وأدلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في وقت سابق بثلاثة وعود في حالة خصم أي نقاط من الزمالك، وهي ترك البلد والذهاب إلى طنطا، وترك شغل المحاماة وتقطيع كارينه نقابة المحامين، بالإضافة إلى تقديم استقالته من البرلمان.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية عقب الانسحاب من المباراة موجها حديثه لـ"عمرو الجنايني"، قائلا: "أنت عندك لائحة ولو راجل طبقها ولو اتخصم نقطة من الزمالك هقطع كارنيه نقابة المحامين، إنما الحرب اللي قايمة بقالها أسبوع الأخ سيف زاهر بيقول الزمالك مطلبش ليه تأجيل المباراة من البداية، وطلع رد علينا محمد فضل وقال مش هتتأجل مبنجيش بالعند.. أنتوا ليه عايزين تساعدوا الأهلي، أنتوا أساءتوا ليه وبهدلتوا عياله فى المطرة".

وجدير بالذكر، أن إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.
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