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أحمد سالم ناعيًا مبارك: التاريخ يحسب له أنه لم يسمح بسقوط قطرة دم مصري

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:30 م
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الإعلامي أحمد سالم
الإعلامي أحمد سالم
أمنية فوزي
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نعى الإعلامي أحمد سالم، الرئيس محمد حسني مبارك، قائلًا: "كل رئيس له ما له وعليه ما عليه، ولكن الرئيس مبارك كان بطلًا من أبطال حرب أكتوبر".

وأضاف "سالم"، خلال تقديم برنامجه، على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد فخر يفق فخر حرب أكتوبر بالنسبة للمصريين، لذلك يستحق الرئيس مبارك أن نذكر محاسنه وإنجازاته.

وتابع: "التاريخ سيذكر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنه لن يسمح بقطرة دم واحدة تسيل من دماء المصريين".

وأشاد الإعلامي أحمد سالم، بظهر جنازة الرئيس الأسبق مبارك، قائلًا: "مصر ظهرت بمظهر شيك جدًا أمام دول العالم اليوم".
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وفاه مبارك مصر مبارك القاهره والناس اخبار

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