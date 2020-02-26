Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد اعتزالها.. محطات مضيئة من مسيرة الحسناء الروسية "ماريا شارابوفا" أيقونة كرة المضرب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:09 م
Advertisements
شارابوفا
شارابوفا
علاء خليف
Advertisements
أعلنت اليوم الأربعاء، الحسناء الروسية ماريا شارابوفا اعتزالها رياضة التنس بشكل نهائي بعد مسيرة استمرت 28 عامًا، حققت خلالها العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية.
وقالت شارابوفا في تصريحات لمجلة "فانيتي فير"، اليوم الأربعاء: "بعد مسيرة استمرت 28 عاما أقول وداعًا للتنس.. اعتزلت اللعبة على المستوي الاحترافي عن 32 عامًا".

Image result for شارابوفا الفجر

وكتبت شارابوفا: "منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة. سأفتقده كل يوم".

حققت ماريا شارابوفا العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرتها في رياضة التنس منها 5 بطولات كبري (جراند سلام)، لتصبح عاشر لاعبة تحقق البطولات الأربع الكبري في التنس، وجاءت بطولاتها كالتالي:

- ويمبلدون عام 2004 
- أمريكا المفتوحة عام 2006 
- أستراليا المفتوحة عام 2008 
- رولان جاروس عامي 2012 و2014 
- 36 بطولة دولية
- الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012

حصلت شارابوفا على لقبها الأول في الجراند سلام عام 2004 حيث توجت بلقب بطولة ويمبلدون بعد الفوز على المصنفة الأولي عالميًا سيرينا وليامز، وكان عمرها 17 عامًا فقط، لتصبح ثالث أصغر لاعبة تفوز بلقب بطولة ويمبلدون الفردية.

Image result for شارابوفا الفجر

في عام 2005 ، وصلت شارابوفا لصدارة التصنيف العالمي للمرة الأولي، وأصبحت أول لاعبة روسية تحتل المرتبة الأولي على مستوي العالم  في التنس، وفازت بلقبها الفردي الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2006.

عام 2007 شهد أول معاناة شارابوفا مع الإصابات، حيث فاتتها معظم موسم الملاعب الرملية بسبب مشكلة في الكتف.

تجاوزت الحسناء الروسية مشكلة إصابتها واستعادت مستواه ولياقتها البدنية ، ونجحت في التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في بداية عام 2008 ، لكنها اشتكت من إصابة الكتف مجددًا لتغيب في جولة النصف الثاني من الموسم، وغابت عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وأولمبياد بكين.

في عام 2012 ، استحوذت شارابوفا على بطولة فرنسا المفتوحة في رولان جاروس لتصبح عاشر لاعبة تحقق البطولات الأربع الكبري في رياضة التنس، كما حصدت الميدالية الفضية بأولمبياد لندن في نفس العام.

Image result for شارابوفا الفجر

تعرضت "شارابوفا" لإصابة أخرى في الكتف في النصف الثاني من موسم 2013 ، وعادت في العام التالي لتفوز بلقبها في بطولة فرنسا المفتوحة الثانية، ولقب "جراند سلام" الخامس والأخير في مسيرتها.

وتعرضت شارابوفا للإيقاف عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي لمدة عامين بسبب ثبوت تناول عقاقير محظورة، وتقدمت اللاعبة باستئناف على عقوبتها ليتم تخفيض العقوبة إلى 15 شهرا.

عادت "شارابوفا" إلى التنس في أبريل 2017 ، وفازت بلقبها الفردي الأخير في بطولة تيانجين المفتوحة في أكتوبر من ذلك العام.

Image result for شارابوفا الفجر

وصلت اللاعبة الروسية إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة 2018، ودور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة في بداية عام 2019 ، ولكن الإصابات وفقدان الشكل بدأت في التأثير على مستواها، حيث تراجع تصنيفه إلي 373 عالميًا.

حصدت ماريا شارابوفا أكثر من 38 مليون دولار (29 مليون جنيه استرليني) إجمالي جوائزها المالية خلال مسيرتها في رياضة التنس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماريا شارابوفا شارابوفا جراند سلام بطولات شارابوفا اعتزال شارابوفا

أخبار تهمك

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ يوم

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ 34 دقيقة

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 42 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

صدمة.. شارابوفا تنحسب من رولان جاروس

نادال يحرز بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12

سيرينا ويليامز لن تتنازل عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

رسالة قوية من سيرينا ويليامز قبل بطولة فلاشينج ميدوز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

06:24 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

05:35 م

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status