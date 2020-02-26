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قفز من الخامس.. مواطن بالشرقية ينتحر بعد مشاهدته مراسم تشييع جنازة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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تخلص مدرس، من حياته في العقد الرابع من عمره، اليوم الأربعاء، حزنًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار "أحمد عبدالسلام صفوت" 40 سنة، مدرس، بالقفز من الطابق الخامس بمنزله حزنًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتبين أن المتوفي يعاني من مرض نفسي، ووقت تشييع الجنازة كان يجلس على مقهى يتابع الجنازة، قبل أن يترك المقهى ويصعد إلى الطابق الخامس، وقفز في الشارع ليفارق الحياة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
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