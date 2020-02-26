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مادلين طبر عن وفاة مبارك : "ربنا كافأه بجنازة عظيمة"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:37 م
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مادلين طبر
مادلين طبر
لمياء علي
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نعت الفنانة مادلين طبر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة.

وقالت مادلين طبر: "الشعب المصري قدّر حسني مبارك، كونه بطلًا من أبطال مصر، وأحد أبطال حرب أكتوبر، وتولى رئاسة مصر لمدة 30 عامًا"، مبارك تنحى عن الحكم حقنًا للدماء، ولم يهرب خارج البلاد، فهو رجل وطني عظيم وربنا كافئه في النهاية بهذه الجنازة العظيمة والمهيبة".

وأشارت إلى أنها كان تتمنى زيارة "مبارك" في أيامه الأخيرة، لكن القدر لم يمنحها الفرصة، بسبب الوقت.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، ظهر اليوم الأربعاء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل، فضلا عن كبار رجال الدولة.

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