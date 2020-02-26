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النيابة تصرح بدفن جثة شاب تم العثور عليه في أتوبيس بالغردقة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قررت نيابة الغردقة مساء اليوم التصريح بدفن جثة الشاب الذي تم العثور عليه متوفي داخل أتوبيس في الغردقة قادما من القاهرة وتسليم الجثة لذويه وذلك بعد ما أسفرت تحريات المباحث أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث كما أشار التقرير الطبي إلى أن الوفاة طبيعية.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأربعاء على جثة شاب في العقد الرابع من العمر داخل اتوبيس إحدى الشركات الأتوبيس عقب وصوله مدينة الغردقة قادما من القاهرة وتم عمل محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطار من العميد عاطف عبد الحميد مأمور قسم شرطة ثان الغردقة يفيد بالعثور على شاب في العقد الرابع من العمر جثة شاب في العقد الرابع من العمر "محمد. ر. ا" 35 عامًامن محافظة المنوفية داخل أحد الأتوبيسات بموقف المحافظات  بمنطقة زهران بشارع النصر بالغردقة. 

وتبين من تحريات المباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل والتي أشرف عليها العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية انه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مسؤل شركة الاتوبيس بالغردقة اليوم أن الشاب المتوفي ظهرت عليه علامات الأعياء قبل تحرك الاتوبيس من محطة أحمد حلمي بالقاهرة وأخبره بنزوله لإحدى الصيدليات لشراء لاصقة طبية الصدر وعقب وصوله محطة مدينة نصر بالقاهرة وهي المحطة الثانية والآخيرة قبل الانطلاق للغردقة ظهرت عليه علامات القئ وبسؤال الشاب أكد أنه سليم وأصر على استكمال الرحلة الغردقة وأشار السائق انه أثناء توقف الاتوبيس في إحدى الكافتريات برأس غارب قبل الغردقة بحوالي ١٥٠ كيلومتر كانت حالة الشاب الصحية جيدة وعقب وصول الاتوبيس الغردقة ونزل جميع الركاب فوجئ عمال النظافة أن الشاب متوفي على كرسيه.

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