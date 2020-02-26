عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الغقوبة التى ستوقع على نادي الزمالك، بعد عدم خضوره لمواجهة الاهلي على ستاد القاهرة الدولى يوم 24 الماضي.



