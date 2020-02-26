باكستان تعلن تسجيل إصابة شخصين بفيروس "كورونا"

أعلنت باكستان، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأكد إصابة شخصين بفيروس "كورونا" الجديد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وشهدت إيران حتى الآن ثماني وفيات و43 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا، كما تسبب الفيروس القاتل الذي اندلع في البداية بالصين، في وفاة 2442 شخصًا وإصابة 76936 شخصًا في 31 منطقة على مستوى المقاطعة من الدولة الشيوعية.

وصرحت السلطات الباكستانية، يوم الأحد الماضي، بأنها أعلنت حالة طوارئ طبية وأغلقت حدودها مؤقتًا مع إيران لمواجهة تهديد فيروس "كورونا" عبر الحدود.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الثلاثاء، بأنه من المبكر إعلان الوباء حاليًا، ولكن لابد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد؛ حيث يعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لشخص آخر في العديد من مناطق العالم.





وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران، والكويت والبحرين، وهو ما أثار خاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.





وظهرت معظم حالات العدوى في الصين، لكن دولا أخرى بينها إيران، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا تصارع من أجل احتواء الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي ، ولم يُكشف حتى الآن عن لقاح ناجعٍ لمنع انتشار فيروس كورونا.



