Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم تكرار الصلاة على الميت

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:57 م
Advertisements
الدكتور خال عمران أمين الفتوى
الدكتور خال عمران أمين الفتوى
محمود الجلاد
Advertisements
قال الدكتور خال عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة الجنازة بعض أهل الميت وخاصة إذا كان وليًّا للميت، أو من ترجى بركته أو شفاعته من أهل الفضل والصلاح، فيجوز في هذه الحالة تكرار صلاة الجنازة على الميت فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام.

وأضاف أمين الفتوى،: فصلاة الجنازة فيها الدعاء والشفاعة للمتوفى، وتكرارها في هذه الحالة له معنى بتكثير الدعاء ممن يخلص غالبا في دعائه للميت كالأقارب مثلا وكذلك الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى. ولاينبغي تكرار الصلاة في غير نحو هذه الحالات إذ لا معنى للتكرار عندئذ.

وكان قد أدى المئات، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بإمامة الشيخ حجاج الهنداوي.

وأديت صلاة الجنازة مرتين الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين، وبعد خروج المصليين طالب إمام مسجد المشير بصلاة الجنازة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما إلى جانب حرصهم على حمل الجثمان وسط هتافات مؤيدة لمبارك من الحضور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك صلاة الجنازه الميت الإفتاء

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ يوم

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حقيقة شعور المتوفي بالدعاء له

هل يجوز قراءة الفاتحة للمتوفي؟

هل الأفضل قراءة القرآن خلف الإمام أم الاستماع فقط؟ "الإفتاء" تجيب

الإفتاء توضح حكم الدعاء جهرًا للميت على القبر بعد دفنه

حكم الدعاء جهرا على المقابر بعد دفن الميت

عاجل.. وصول نجلي مبارك لمسجد المشير طنطاوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

06:24 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

05:35 م

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status