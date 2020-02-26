أدهم نابلسي يتخطى حاجز الـ5 مليون مشاهدة بـ"بتعرف شعور"

حققت أغنية "بتعرف شعور" للفنان الأردني أدهم نابلسي، أكثر من 5 مليون نسبة مشاهدة على موقع "اليوتيوب" في أقل من أربعة أيام.



يذكر أن أغنية "بتعرف شعور" من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.



تقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".



يشار إلى أن أول عمل قام بطرحه أدهم نابلسي بعد "أكس فاكتور" كانت "قصتنا خلصت" وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن.