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أدهم نابلسي يتخطى حاجز الـ5 مليون مشاهدة بـ"بتعرف شعور"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:25 م
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أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
نادين نجدي
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حققت أغنية "بتعرف شعور" للفنان الأردني أدهم نابلسي، أكثر من 5 مليون نسبة مشاهدة على موقع "اليوتيوب" في أقل من أربعة أيام.

يذكر أن أغنية "بتعرف شعور" من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.

تقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".

يشار إلى أن أول عمل قام بطرحه أدهم نابلسي بعد "أكس فاكتور" كانت "قصتنا خلصت" وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن.
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