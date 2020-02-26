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أدهم نابلسي يتخطى حاجز الـ5 مليون مشاهدة بـ"بتعرف شعور"
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:25 م
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نادين نجدي
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حققت أغنية "بتعرف شعور" للفنان الأردني أدهم نابلسي، أكثر من 5 مليون نسبة مشاهدة على موقع "اليوتيوب" في أقل من أربعة أيام.
يذكر أن أغنية "بتعرف شعور" من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.
تقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".
يشار إلى أن أول عمل قام بطرحه أدهم نابلسي بعد "أكس فاكتور" كانت "قصتنا خلصت" وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن.
يذكر أن أغنية "بتعرف شعور" من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.
تقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".
يشار إلى أن أول عمل قام بطرحه أدهم نابلسي بعد "أكس فاكتور" كانت "قصتنا خلصت" وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن.
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