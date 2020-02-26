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مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على التعليق حول واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على ستاد القاهرة.

 

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "واجهنا عندا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس".

 

وتابع: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق".

 

وتابع: "أتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي".

 

وأشار المشرف العام على الكرة، إلى أن الزمالك لا يخشى الأهلي، لكن لدينا طموحات كبيرة في مواجهة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا".

 

وأكمل،سعى لتحقيق نتيجة جيدة ذهابا في القاهرة، لتسهيل مهمتنا في الإياب بملعب رادس، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونتعامل مع كل لقاء على هذا الأساس".

 

وانتقد أمير مرتضى عقوبات لجنة الانضباط الخاصة بالسوبر، قائلا: "القرارات غير منطقية فكيف يتم إيقاف رئيس الزمالك رغم عدم وجوده في ملعب محمد بن زايد من الأساس".

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