500 ألف برميل ارتفاع بمخزونات النفط الأمريكية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء صعود مخزونات النفط 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الجاري لتصل إلى 443.3 مليون برميل.





وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.





في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 54.69 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 49.96 دولارللبرميل.