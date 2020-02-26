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محافظ قنا: لجان تفتيش يومية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:43 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية للمدن بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بقنا شكلت لجان تفتيش للمرور بشكل يومي على المنشآت الخدمية في إطار حرص محافظة قنا على تقديم الخدمات الأساسية بشكل ينال رضا المواطن القنائي.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الهدف من تلك اللجان هو للتأكد من انتظام سير العمل بها ورصد أي مخالفات تحول دون تقديم الخدمة بصورة جيدة للمواطنين، والعمل على ضبط الحالات الغير قانونية.

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