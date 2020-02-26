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جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عصر اليوم، عددًا من شوارع وميادين مركز ومدينة أبشواي للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحالة المرافق العامة، ومستوى النظافة بالمدينة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الزيارة التفقدية شملت شارعي السكة الحديد والجمهورية بالمدينة، ورصد المحافظ تراكم مخلفات بناء وقمامة بشارع السكة الحديد موجهًا رئيس المدينة برفع مستوى النظافة وإزالة المخلفات فورًا، كما تفقد طريق أبشواي - العجميين، وتابع رفع مخلفات الري بطريق أبوجنشو.

وأضاف "التوني" أن المحافظ تفقد أعمال الرصف بشارع الشيخة فاطمة (البحر الجديد) والجاري رصفه بطول كيلو متر، بتكلفة 3 مليون جنية، لافتًا أن المحافظ أكد على ضرورة الإنتهاء من رصف الشارع خلال الجدول الزمني المحدد له مع الإلتزام بكافة الشروط الفنية والمعايير في أعمال الرصف.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، الاستاذ مراد مسعود رئيس المدينة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة، وتيسير الحركة المرورية بالتنيسق مع إدارة مرور أبشواي.

وأشار المتحدث الرسمي أن المحافظ قد تفقد مركز ومدينة أبشواي الأسبوع الماضي، خلال جولته لزيارة القرى المنتجة، ورصد تدني مستوى النظافة بعدد من الشوارع، مع وجود كميات كبيرة من مخلفات الري متراكمة على المصارف، ووجه رئيس المدينة بإزالة تلك المخلفات ورفعها خلال أسبوع.
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم لمركز أبشواي للوقوف على حالة المرافق العامة
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الكلمات المفتاحية

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