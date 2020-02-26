داعية إسلامي: استخدام تليفون العمل في الحديث مع الأصدقاء "حرام"

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من استخدام معدات وأدوات العمل فى الأمور الشخصية.



وقال "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن هذا مال عام ويحرم استخدام سيارة العمل أو التليفون فى توصيل الأبناء للمدارس أو الحديث مع الأصدقاء".



وأضاف الداعية الإسلامي: "كل واحد لازم يكون حريص فى إنه يتقي الله فى هذا الأمر، لازم نخاف على نفسنا من جهنم، وهتلاقى ناس حاملة أوزارهم على ظهورهم، لازم نبعد عن الحرام، كل ما نبت من حرام فالنار أولى به".