الديوان الملكي يعلن موعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير طلال بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن ميعاد ومكان دفنة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم.

وأوضح الديوان الملكي في بيان له "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن سعود، وسيصلى عليه، يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وتولى الأمير طلال الذي رحل عن عمر يناهز 68 عامًا، عددًا من المناصب الرياضية، فضلًا عن مسيرته الوطنية الحافلة.





وعمل عضو شرف نادي النصر، في إمارة الرياض لأكثر من 25 عاماً، وتبوأ عدد من المناصب بينها رئاسة الاتحادين السعودي والخليجي لكرة السلة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، كما كان عضواً في اللجنة السعودية الأولمبية.