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محافظ القاهرة يوافق على تقنين رافع مياه بميدان العباسية قانونيًا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:29 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وافق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على تقنين رافع بمنطقة العباسية، لحل أزمة مياه الشرب وتقويتها بالمنطقة المحيطة والمعسكرات.

وكشف مصدر مسئول بشركة مياه القاهرة في تصريح صحفي إلى الفجر، أن الرافع متواجد ولكن بشكل غير قانوني، فلابد من موافقة المحافظة لإلغائه من خط التنظيم، ثم إنشائه مرة أخري وفقًا للوائح وقوانين.


وأضافت، لكي تتعامل شركة المياه مع المواطنين بوضع رسمي لابد أن يكون منشأ بشكل قانوني، موضحًا بعد صدور قرار الموافقة يتم تمريرة إلى وزارة التنمية المحلية لبدء تنفيذ المشروع.
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ القاهرة رافع مياه

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