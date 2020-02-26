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رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:24 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الغقوبة التى ستوقع على نادي الزمالك، بعد عدم خضوره لمواجهة الاهلي على ستاد القاهرة الدولى يوم 24 الماضي. 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددًا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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