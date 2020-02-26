Advertisements
Advertisements
Advertisements

السياحة والآثار: مد تخفيض الدخول لمتاحف ومواقع الصعيد خلال شهر يونيو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:25 م
Advertisements
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
حسام زيدان
Advertisements
قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن يشمل شهر يونيو نسبة التخفيض التي أقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر و أسوان، خلال شهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك بناء علي طلب و رغبة المستثمرين في محافظة الأقصر، ومبادرة "صيف في الصعيد" التي اطلقتها وزارة السياحة والاثار لدعم و تنشيط حركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف.

حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة. و بهذا القرار ستمنح نسبة التخفيض خلال شهر يونية و بولية و اغسطس من عامي 2020 و 2021.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعه السابق أواخر شهر يناير الماضي، كان قد اتخذ عدد من القرارات عدد من القرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف و هي منح تخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان.

كما قرر فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال ايام، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة.

إضافة إلى البدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وقد جاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي و خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار مناطق أثري المجلس الاعلي للآثار الرى

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26

منذ ساعة و نصف

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

في الصيف.. تخفيض تذاكر دخول الأجانب للمناطق الأثرية بالصعيد 50 %

الأعلى للأثار: حجز تذاكر المتاحف إلكترونيا

وزير السياحة والآثار يستعرض سبل النهوض بالقطاع في سيناء

50% تخفيضًا على أسعار دخول المتاحف والمناطق الأثرية

تخفيض "الأقصر باس" 50 % تنشيطًا للسياحة

وزير السياحة والآثار: ربط الأقصر وشرم الشيخ بخط طيران مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

06:24 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

05:35 م

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status