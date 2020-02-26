نشرة حوادث الفجر: إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن بالوايلي إلى المفتي

تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان



إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن بالوايلي إلى المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلى، إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامهما من عدمه.

للمزيد هنا قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلى، إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامهما من عدمه.



التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

تحفظت أجهزة الأمن بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة المركبة في محيط واقعة تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك، إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، للوصول إلى مرتكبيها وتحديدهم لسرعة القبض عليهم.

للمزيد هنا تحفظت أجهزة الأمن بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة المركبة في محيط واقعة تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك، إمام عاشور، بمنطقة المهندسين، للوصول إلى مرتكبيها وتحديدهم لسرعة القبض عليهم.



بـ 2000 جنيه في الساعة.. ضبط شاذ جنسيًا بالعجوزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا، يُدعى "أحمد.م" ٣٢ عامًا، حيث أنشأ صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن بمنطقة العجوزة، مقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة.

للمزيد هنا تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا، يُدعى "أحمد.م" ٣٢ عامًا، حيث أنشأ صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن بمنطقة العجوزة، مقابل مبلغ مادي 2000 جنيه في الساعة.



نادي القضاة ينكس الأعلام حدادا على وفاة مبارك

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن تنكيس الأعلام من أعلى نادي قضاة مصر، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

للمزيد هنا أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن تنكيس الأعلام من أعلى نادي قضاة مصر، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث السلام

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بمدينة السلام، ما أدى إلى إصابة شخصين، كما طالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

للمزيد هنا تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بمدينة السلام، ما أدى إلى إصابة شخصين، كما طالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها "رمضان" وهو على متن طائرة كان يقودها "أبو اليسر"، إلى جلسة الأربعاء 4 من مارس، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.