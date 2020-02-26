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عاشور يعقد لقاءً مفتوحًا مع المحامين بأسوان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:15 م
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اللقاء
اللقاء
آيات عامر - أسماء قورة
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عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءً مفتوحًا مع محامي أسوان، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة المحامين، للتحاور حول تطوير المهنة، والاستماع لأسئلة الجميع والرد عليها واستكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها النقيب العام مع المحامين.

جاء ذلك عقب إفتتاح عاشور نادي النقابة في أسوان عقب تطويره بواسطة شركة الانتاج الحربي للمشروعات الهندسية، ويضم قاعات متعددة الأغراض ومطعم وكافتيريا ومنطقة أطفال وغرف لإدارة شئون النقابة الفرعية.
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نقيب المحامين مطعم أسوان

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