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عاشور يفتتح نادي محامي أسوان عقب تطويره
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:12 م
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آيات عامر - أسماء قورة
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افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، نادي النقابة في أسوان عقب تطويره بواسطة شركة الانتاج الحربي للمشروعات الهندسية، ويضم قاعات متعددة الأغراض ومطعم وكافتيريا ومنطقة أطفال وغرف لإدارة شئون النقابة الفرعية.
وأوضح "عاشور"، أن النادي تم تطويره بشكل كامل وسيدار استثماريا ليدر دخلا ينفق على النقابة الفرعية، ويمثل موردا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
حضر الافتتاح، عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية، وجمع من محامي أسوان.
وأوضح "عاشور"، أن النادي تم تطويره بشكل كامل وسيدار استثماريا ليدر دخلا ينفق على النقابة الفرعية، ويمثل موردا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
حضر الافتتاح، عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية، وجمع من محامي أسوان.
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