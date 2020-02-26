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خالد زكي يكشف عن رأي الرئيس الراحل حسني مبارك في فيلم "طباخ الريس"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:01 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
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نعى الفنان خالد زكي بطل فيلم "طباخ الريس" الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي جسد شخصية الرئيس الراحل في الفيلم في فترة عهده عام 2008، ونعى "زكي" الرئيس مبارك الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، قائلًا: "كان بطلًا في حرب أكتوبر، وكان رئيسًا مخلصًا"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.


وذكر "زكي"  رد فعل "مبارك" بعد طرح فيلم "طباخ الريس" حيث قال في تصريحات صحفية إنَّه: "طلب أن يُشاهده، ونال إعجابه بشكلٍ كبير"، إذ إنَّ الفيلم كان مكتوبًا بشكلٍ جيد جدًا، وفريق الممثلين أدوا أدوراهم بعناية فائقة، وفق وصفه.


يذكر أن الفيلم  تناول أحد المحاور الرئيسة لحياة رئيس الجمهورية، ورصدتها عن قرب، بشكلٍ كوميدي ساخر، وحقق نجاحًا واسعًا فور طرحه في دور العرض وكذلك شاشات التليفزيون.


هذا وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.


ووارى جثمان مبارك الثرى، ظهر اليوم، على أن يبدأ تلقي العزاء مساء الجمعة المقبل في مسجد المشير شرق القاهرة.


ونعت رئاسة الجمهورية، مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، إذ تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.


"طباخ الريس" تدور أحداثه حول متولي الطباخ، الذي تجعله الصدفة يُرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت، و أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل، وكان من بطولة خالد زكي وطلعت زكريا وداليا مصطفى وآخرين.

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