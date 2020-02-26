موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الأحد 1 مارس 2020 والقنوات الناقلة

مباراة الكلاسيكو 2020 القادمة، حيث من خلال هذا الموضوع على موقع دليل الوطن الإخباري سنتابع معكم توقيت وموعد مباراة الكلاسيكو القادمة والقنوات الناقلة لها مباشرة، لحساب مباراة الإياب والعودة بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الجولة والأسبوع السادس والعشرون من مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2019/2020، وموعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة، يستقبل من خلالها النادي الملكي ضيفه الكتالوني البارسا على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في المباراة المنتظرة من كل محبي كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.









موعد مباراة الكلاسيكو 2020 القادمة

جاء في جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة القادمة في الاليجا، أنه موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة بين الطرفين، سيكون يوم الأحد الموافق ل 1 مارس 2020 المقبل، ومن المتظر أن تنطلق مشاهدة مباراة الكلاسيكو الاحد، إبتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي ولندن، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق متابعة المباراة في تمام الساعة العاشرة ليلا، الذي يصادف الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.





القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة في مباراة الكلاسيكو، من المنتظر أن تكون هي تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات الدوري الإسباني، وأعلنت إدارة القناة أنها ستقوم بتغطية متميزة للمباراة من دخل ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وسنقدم لكم إسم معلق مباراة الكلاسيكو فورا الإعلان عليه رسميا فتابعونا.





مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة

قبل موعد ماتش الكلاسيكو، يتواجد النادي المكي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاثة وخمسون نقطة، حققها الملكي بعد تحقيق نتيجة الفوز في خمسة عشرة مباراة والتعادل في ثمانية مباريات، وانهزم إلى الان في مواجهتين.





وفي الطرف الأخر قبل موعد مباراة الكلاسيكو القادمة، يتواجد النادي الكتالوني في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمسة وخمسون نقطة، وذلك بعد أن حققا النادي الكتالوني العلامة الكاملة في سبعة عشرة مباراة، والتعادل في أربعة مباريات، وإنهزم أيضا في أربعة مباريات.



