خبير: مشروع المليون وتصف فدان يزيد الرقعة الزراعية بمصر 20 %

قال المهندس أحمد سيد، الخبير الزراعي، إن مشروع المليون ونصف فدان، أحد أهم المشروعات والمبادرات الحكومية فهو يندرج تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل “التنمية المستدامة” والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصرى الحديث، موضحًا أن الدولة تحرص على تبني سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.



وأوضح سيد، خلال لقاءه في برنامج "بيوتنا" عبر فضائية "صدي البلد" اليوم الأربعاء، أن المشروع نشأ فى إطار معالجة المشاكل التى تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20% حيث تم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية.



وأشار إلي أن المشروع يشكل إضافة لمجال تنمية التجمعات العنقودية المعنى بتعبئة وصناعة الأغذية والمشروبات بجانب التنمية الزراعية التى تمثل عصب المشروع حيث يتميز المشروع أيضًا بأنه يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية لإستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحلية كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية فى محيط تلك المناطق.