Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: مشروع المليون وتصف فدان يزيد الرقعة الزراعية بمصر 20 %

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:06 م
Advertisements
مشروع المليون ونصف فدان
مشروع المليون ونصف فدان
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس أحمد سيد، الخبير الزراعي، إن مشروع المليون ونصف فدان، أحد أهم المشروعات والمبادرات الحكومية فهو يندرج تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل “التنمية المستدامة” والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصرى الحديث، موضحًا أن الدولة تحرص على تبني سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.

وأوضح سيد، خلال لقاءه في برنامج "بيوتنا" عبر فضائية "صدي البلد" اليوم الأربعاء،  أن المشروع نشأ فى إطار معالجة المشاكل التى تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20% حيث تم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية.

وأشار إلي أن المشروع يشكل إضافة لمجال تنمية التجمعات العنقودية المعنى بتعبئة وصناعة الأغذية والمشروبات بجانب التنمية الزراعية التى تمثل عصب المشروع حيث يتميز المشروع أيضًا بأنه يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية لإستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحلية كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية فى محيط تلك المناطق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع المليون ونصف فدان المليون ونصف فدان الخبير الزراعي

أخبار تهمك

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيلة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقعة اليوم الأربعاء 2020/2/26

منذ ساعة

عاجل.. الديوان الملكي يؤكد وفاة الأمير طلال بن سعود

منذ أقل من ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ نصف ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

بقيمة 62 مليون دولار.. مصر توقع اتفاقية مع "الايفاد" لتنمية الزراعة

"المليون فدان والصوب".. تعرف على جهود الدولة في قطاع الزراعة

الحكومة توضح حقيقة توقف مشروع المليون ونصف فدان

في عهد السيسي| كيف انتصرت الدولة المصرية على المخربين وقوى الشر؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:24 م

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

05:14 م

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

05:59 م

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

05:35 م

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

05:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status