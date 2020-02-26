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إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه بكفرالشيخ

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:03 م
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اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انه يتم تنفيذ احلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بفوه تحت اشراف المهندسة غادة اسماعيل ابو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية بلغت 2 مليون و721 الف جنيه.

والتي تضمنت " ازدواج كابل فوه 1 بكمية 504 م كابلات ليستفيد منها أهالي القرى المغذاة من هذا المغذى بتكلفة مالية 249 ألف جنيه، وانشاء مغذى رابع لتدعيم لوحة توزيع فوه الايجيماك بكمية 3204 م كابلات بفوه ليستفيد منها أهالي القرى المغذاة من هذه المغذيات بتكلفة مالية 2 مليون و472 ألف جنيه "، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.
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الكلمات المفتاحية

الرى التيار الكهرباء

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