بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

يخطط مسئولو فريق بيراميدز، لضم وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والذي يعد من أساطير القلعة الحمراء.









ويمتلك الحاوى عروضا خليجية، ولكنه رفض الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي، ويسعى بيراميدز لإقناع سليمان بالانتقال إليه، خاصة وأن بيراميدز سيعرض مبلغ مالي كبير على نجم القلعة الحمراء.





وقرر وليد سليمان تأجيل حسم موقفه من العروض، انتظارا لموقف الأهلى من تجديد عقده، فى ظل تلاحم المباريات المحلية والإفريقية بالوقت الحالى.





ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقى يوم السبت 29 فبراير، فى ذهاب الدور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا، ليسافر يوم الأحد إلى جنوب إفريقيا استعدادا لخوض لقاء الإياب يوم 7 مارس.