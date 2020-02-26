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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 26-2-2020

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 26-2-2020 .


إختتمت البورصة المصرية  تعاملات اليوم  الأربعاء 26-2-2020 علي  تباين بأداء المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه وأغلق عند 674.8 مليار جنيه.


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (جميع مناطق المرج – عزبة النخل الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج)، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباح غد الخميس.


عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولى ومسؤولى المشروعات والبرامج فى عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية وتسجيل العقارات والأراضى وتنمية صعيد مصر ومكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.


حقق إجمالي الصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر والفترة "يناير/ ديسمبر"، مليار و69 مليون دولار، طبقا لدرجة التصنيع، موزعة على عدد من السلع تامة الصنع، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أعضاء شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة الإسكندرية لبحث آخر التطورات في سوق جملة " الحضرة"  للخضروات والفاكهة بالإسكندرية.


يستهلك المصريين 85 مليار سيجارة سنويا، ووضعت وزارة المالية خطة لزيادة إيرادتها من حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ (المحلي والمستورد) إلى 67.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.


عادت أسعار الذهب لحالة التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتحول للتراجع بعد أن حاول إستعادة المكاسب فى وقت لاحق، مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي. 


تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو عام بفعل المخاوف المتزايدة من تحول فيروس "كورونا المستجد" إلى وباء عالمي في ظل سرعة انتشار الفيروس خارج المنطقة الآسيوية مصيبا أكثر من 30 دولة حول العالم.


تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز، المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.


صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينه الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وتنفيذاً للقانون.


شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.


كشفت مصادر مطلعة بشركات السجائر العاملة بالسوق المصري لـ "الفجر"، عن عقدها اجتماعات اليوم لتحديد أسعار منتجاتها قبل استئناف عملية توريد السجائر للموزعين والتجار بعد توقفها أمس الثلاثاء، بسبب عدم صدور قرار رسمي من وزارة المالية بالأسعار الجديدة.
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الكلمات المفتاحية

وباء عالمي مجموعة البنك الدولي فيروس كورونا رئيس جهاز 15 مايو توريد السجائر بوابة الفجر اسعار السجائر في مصر

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