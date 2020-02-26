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عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ردت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، على المحاولات الفاشلة من جماعة الإخوان الإرهابية لضرب مصداقية القناة.

وكشف مذيع "إكسترا نيوز"، عن كذب وتدليس الجماعات الإرهابية، بنشر صورة مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص الحديث عن تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث استبدلوا اسم الرئيس الأسبق باسم آخر.


وأوضح أن الخط الذي يستخدم في كل قناة يكون وفقًا للتقاليد الإلكترونية المعمول بها لكل قناة، حيث أن لكل قناة خط يميزها، هو الذي كشف العبث، حيث أن مستوى الخط الذي استخدم في الصورة مفبرك تمامًا.

وأشار مذيع القناة، إلى أن القناة كانت تبث الجنازة بثًا حيًا على الهواء مباشرة، معلقًا: "حاولوا بث سمومهم عبثًا ولغوًا وزيفًا، وهذه الصورة تؤكد حجم الزيف والكذب والتضليل التي تروجه تلك الفئة المضللة"، مؤكدًا أنه لا مجال في القناة للكذب أو الغش أو التدليس.
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