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جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية ندوة "مكافحة الفساد ٢٠٢٠" بمستشفى الأطفال بالجامعة.

حاضر فى الندوة اللواء أسامة حامد مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة لدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ومنعه مما يزيد من مستوى شفافية المؤسسات المصرية عالميا وجذب الاستثمار الأجنبي لمصر.

وأضاف أن الجامعة تستهدف توعية كافة العاملين بها بدور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد ومكافحته وبدور بحوث أساتذة الجامعة التي تساعد متخذي القرار في تنفيذ طرق الهيئة لمكافحة الفساد ومنعه.

وأعرب اللواء أسامة حامد مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة المنصورة العريقة التي شرف بالعمل بها سابقا.

ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية تم إنشائها عام ١٩٥٨ كقسم من أقسام النيابة الإدارية وأصبحت هيئة مستقلة عام ١٩٦٤ وتم تعديل القوانين المنظمة لها عام ٢٠١٧ فأصبحت تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر مع تمتعها بالاستقلال المادي والقانوني.

وأكد أن الهيئة تقوم ببحث سبل القصور في مؤسسات الدولة واقتراح وسائل علاجها ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومتابعة المؤشرات الدولية في منع الفساد ومكافحته واستخدام تكنولوجيا المعلومات في منع الفساد والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف العليا والتحري عن قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع وكشف جرائم التربح باستغلال صفة موظف عام أو شغل وظيفة ما وبحث شكاوى المواطنين وما ينشر فى الصحف عن الفساد.

وأضاف أنه تم إنشاء إدارات جديدة بالهيئة مثل إدارة دعم الاستثمار وإدارة ترشيح القيادات وإدارة اقتراح ومتابعة المشروعات وإدارة البنية المعلومات. 

واستعرض أعمال الهيئة خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٨ إلى نوفمبر ٢٠٢٠ منوها بقيام الهيئة بتحقيق ما يقرب من ٩ مليار جنيه كعائد مادى من مكافحة الفساد وتوفير ما يقرب من ٢٠ مليار جنيه نتيجة منع الفساد وتوفير ٣٨٨ مليون جنيه كتصويب إجراء مناقصات بالإضافة إلى ضبط ١٣٠٠ طن غذاء فاسد و١٣٤ عبوة دواء فاسد وفحص ٩١٧ شكوى وحل مشكلة ٥٨٢ مواطن والتحري عن ما يزيد عن ٩ موظف مرشح لشغل وظائف والتأكد من عدم صلاحية ٣٢٧ منهم لذلك.

وأشار لعقد الهيئة لاتفاقيات دولية مع الهيئات المماثلة فى عدد دول العالم ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكي ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات وباستضافة مصر فى العام الماضي للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بحضور وزراء العدل والداخلية في٥١ دولة إفريقية.
جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"
جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"
جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"
جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"
جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"
جامعة المنصورة تنظم ندوة بعنوان "آليات مكافحة الفساد واستعراض لتاربخ الرقابة الإدارية"
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