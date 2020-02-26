وفاء عامر لمنتقدي حسني مبارك: "لازم يكون في خلق وأدب واحترام زي زمان"

هاجمت الفنانة وفاء عامر، منتقدي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بسبب مقولتهم الشهيرة "بقالنا 30 سنة في فساد"، قائلة: "انت يا ابنى شفت تلاتين سنة فساد فين وانت لسه مغيرتش البامبرز؟! والنوعية دى بهدلوا الناس والله يكون في عون الرئيس دلوقتي وربنا معاه".





وأضافت "وفاء" ثناء على الرئيس الراحل قائلة: "لولا الرئيس مبارك أنه فعلا سلم البلد للجيش مكنش هيبقى في مصر ولا كانت هتبقى موجودة"، واختتمت كلامها بالمطالبة بعدم الشماتة في الموت قائلة: "للموت هيبة وعمرى ما شمت في حد مات ومش بعرف اشمت وأنا تعودت واتربيت على كده، وبلاش نشتم حد اكبر مننا ولازم يكون في خلق زي زمان وادب واحترام".





كان ذلك أثناء مشاركة الفنانة وفاء عامر، فيديو لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، خلال توجهها للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك، وقالت: "أنا في الطريق للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس السابق طبعا كلنا نعزي أنفسنا وكل محبيه وبشكر مصر اللي بنتمي لها والمؤسسة العسكرية ورئيسنا المحترم السيسي ومحبين مبارك، ولا أجد كلمة شكر للقضاء المصري الذي أنصف مبارك في حياته".





هذا ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.