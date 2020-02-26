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محافظ القاهرة يصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بشأن العقارات الخطرة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليمات مشددة صباح اليوم لرؤساء أحياء العاصمة، بتنفيذ قرارات إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة وعدم التهاون أو إرجاء تنفيذ أيًا منها حرصًا على أرواح المواطنين.

وفي ذات السياق، قام الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، بمتابعة أعمال إزالة العقار رقم ١ زقاق أبي ربيع من عطفة الروبي حارة المصبغه شياخة طولون، حيث انهار أجزاء من الجانب الأيمن للعقار بالدورين الثاني والثالت جراء سقوط الأمطار وأصبح يمثل خطورة داهمة على الأرواح والعقارات المجاورة وبالبحث تبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض.


تمت إزالة العقار مع الإخلاء الفوري للسكان وتم التنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض حفاظًا على الأرواح والممتلكات والعقارات المجاورة.
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