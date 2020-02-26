أخبار البورصة المصرية.. 3.6 مليار جنيه خسائر جلسة اليوم





أخر أخبار البورصة المصرية





ومن ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم أنه قد إستقبلت الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وھي أسھم شركة إميرالد للاستثمار العقاري وهي شركة عاملة في الاستثمار العقاري بالسوق المصري، والتي سيتم تداولھا تحت " EMRI.CA ، كان ذلك بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة إميرالد ومسئولي الطرح.



