Advertisements
أخبار البورصة المصرية.. 3.6 مليار جنيه خسائر جلسة اليوم
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:11 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
أخبار البورصة المصرية
إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 26-2-2020 علي تباين بأداء المؤشرات، مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه وأغلق عند 674.8 مليار جنيه
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.96 % عند مستوى 13200.6 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65% عند مستوى 1223.2 نقطة.
وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% عند مستوى 1325.9 نقطة
اخبار البورصة المصرية
أخر أخبار البورصة المصرية
ومن ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم أنه قد إستقبلت الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وھي أسھم شركة إميرالد للاستثمار العقاري وهي شركة عاملة في الاستثمار العقاري بالسوق المصري، والتي سيتم تداولھا تحت " EMRI.CA ، كان ذلك بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة إميرالد ومسئولي الطرح.
اخبار البورصة المصرية
أهم أخبار البورصة المصرية
وشملت أخبار البورصة المصرية اليوم ، إعلان شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار السجائر التي تنتجها، وذلك بعد إعتماد مجلس إدارة الشركة لهذه الأسعار، حيث بلغت قيمة الزيادة للعلبة الواحدة نحو جنيهاً واحداً كسعر بيع للمستهلك .
تعرف علي الأسعار الجديدة للسجائر .. الشرقية للدخان تعلن عن الأسعار الجديدة للسجائر
Advertisements