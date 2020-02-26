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الجمباز يكشف عن شعار البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك فى شرم الشيخ

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف إتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن شعار بطولة إفريقيا الخامسة عشر للجمباز الايقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 حتي 17 مارس المقبل فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 12 دولة.


وهي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا  وزيمبابوي وبنين.


وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.


ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.


والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي 17 مارس.


ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية.


وأشار أمين على حرص إتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات  وتنشيط السياحة المصرية.


وأضاف أمين من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الأتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الإفريقية.

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