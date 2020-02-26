البورصة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات





استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتتعافي من خسائر متتالية فى أخر 4 جلسات، مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.









وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 78.10 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 27159.46 نقطة.





وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.37 بالمئة ليسجل 3139.90 نقطة.



