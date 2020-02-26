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البورصة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:24 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتتعافي من خسائر متتالية فى أخر 4 جلسات، مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.


وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 78.10 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 27159.46 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.37 بالمئة ليسجل 3139.90 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 45.94 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 9011.55 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

وباء عالمي فيروس كورونا داو جونز البورصة الأمريكية

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