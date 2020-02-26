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المعارضة التركية: أردوغان حول البلاد لدولة راعية لـ"الإرهاب" (فيديو)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:10 م
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زعيم المعارضة التركية
زعيم المعارضة التركية
الفجر
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انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي عمل منذ استلامه السلطة عام 2003 على بلورة صورة جديدة لتركيا، وفق مفهوم حزبه الحاكم الذي مارس سياسات تقسيم المجتمع التركيّ بما يناسب مصالحه ويتوافق مع سياساته.

كما حرص طيلة عقدين من الزمن على إزاحة العقبات من أجل الوصول إلى حكم استبدادي مهّد له، وأقرّه في استفتاء على النظام الرئاسي 2017، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

جمع السلطات بيده وجعله مركزاً لها واستغلّ محاولة الانقلاب في 2016؛ للقضاء على خصومه والتنكيل بهم وعزز علاقاته مع التنظيمات المتشدّدة بخاصة في سوريا وليبيا، وقام بتوظيفها كأدوات له من أجل التسلّل إلى هذه الدول.

هذا واتهم كليجدار أوغلو، أردوغان بدعم الإرهاب وبتحويل تركيا إلى دولة راعية للإرهاب في المنطقة والعالم، مؤكدًا على أن الشعب التركي لا يعلم ماذا يفعل أردوغان في إدلب، وأن البرلمان لم تتمّ استشارته فيما يتعلق بهذه الأحداث، حسب ما نقلت صحيفة "أحوال" التركية.

ولفت زعيم المعارضة التركية أن أردوغان أحدث حالة من الاستقطاب في تركيا؛ من أجل البقاء في السلطة.

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الكلمات المفتاحية

فيديو تركيا المعارضة التركية الإرهاب أردوغان

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