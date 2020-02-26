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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين للتعزية فى وفاة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:23 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا بعد ظهر اليوم الأربعاء، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظهر الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1982، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.
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وفاه مبارك وفاة الرئيس حسني مبارك السيسي البحرين

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