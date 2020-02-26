Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أحداث نادرة ورسائل مؤلمة".. رحلة الـ91 عاما في حياة مبارك (فيديوجراف)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:18 م
Advertisements
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
عامر عفيفي
Advertisements
ينشر موقع الفجر الإلكتروني، فيديوجراف عن كواليس نادرة من حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يعرض تفاصيل نادرة ورسائله المؤلمة للمصريين، على مدار الـ91 عامًا.



وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر حفيده، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارك كواليس مؤلمة فيديو نادر رسائل مؤلمة حسنى مبارك اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار مبارك احداث نادرة

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ أقل من ساعتين

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نكشف موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

منذ ساعة و نصف

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 21 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

12:11 م

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

03:42 م

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

04:31 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status