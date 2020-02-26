الصحة اللبنانية تسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"





أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد تقارير عدة أفادت في وقت سابق بإصابة شخص آخر كان على اتصال بالمصابة الأولى.





وقالت الصحة اللبنانية: إن "الحالة الثانية التي ثبت إصابتها مخبرياً بفيروس "الكورونا"، مرتبطة وبائيًا بالحالة الأولى، وكانت في زيارة دينية لإيران دامت لمدة سبعة أيام، ثم عادت إلى لبنان يوم الخميس الماضي، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى".





ولفتت إلى أن "الأعراض ظهرت يوم الإثنين الماضي، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حالياً"، و طمأنت إلى أنه سيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة.





ويذكر أن السلطات اللبنانية، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة بكورونا لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية، مشيرة إللا أن لا عوارض على أي من الركاب الآخرين، باستثناء الاشتباه بحالتين.





وأوضح رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن: أن "لا قرار حتى الآن من الحكومة اللبنانية بتعليق تسيير رحلات على خط بيروت وطهران"، مشدداً على "أن كل طائرة آتية من إيران سيكشف عليها فريق طبي مختص بعد أن تحط في المطار وعند الاشتباه بإصابة سيتم عزلها في حجر صحي كي لا تنتقل العدوى".





أما عن سبب الكشف على الطائرة الآتية من إيران والتي تبيّن فيها الإصابة، فأوضح "أن الفريق الطبّي لم يكن على علم بوجود إصابة داخلها وعندما حطّت في المطار قرر من باب الاحتياط الكشف على ركّابها، فكان أن اكتشف إصابة واحدة والاشتباه بحالتين أخريين".



