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أسعار الذهب تتراجع خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:09 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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عادت أسعار الذهب لحالة التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتحول للتراجع بعد أن حاول إستعادة المكاسب فى وقت لاحق، مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي. 

ويعقد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مؤتمر صحفي  للتعليق على تطورات فيروس كورونا.

وتعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجلت أدنى مستوى في تاريخها خلال التعاملات.


وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 1638 دولاراً للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب  بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1633.67 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.204.
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الكلمات المفتاحية

وباء عالمي فيروس كورونا عوائد السندات الأمريكية العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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