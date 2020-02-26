إكس بوكس ون يحصل على تحديث جديد خاف بتصميم لوحة التحكم

حصلت أجهزة إكس بوكس ون على تحديث جديد، وشمل التحديدث تعديلات في تصميم لوحة التحكم لجهلها أسهل في الاستخدام.





وفي التحديث الجديد تم إزالة Twists وذلك لترك مساحة أفضل لخدمة Xbox Game Pass للعب الجماعي و Mixer ومجتمع إكس بوكس فضلاً عن المتجر. وسيمكنك إضافة وإزالة الصفوف كما تشاء وتخصيص الأقسام بالطريقة التي تفضلها.





أما في قسم الألعاب والتطبيقات الخاصة بي My Games & Apps تم تسهيل التصفح بإجراء بعض التعديلات.





كما أصبحت المحادثات تدعم الصور سواء كانت ثابتة أم متحركة، ولو تم إرسال صور من تطبيق إكس بوكس على الهاتف الذكي فإنها ستظهر على الشاشة.





وسيتمكن مشتركي Game Pass من التحكم بالمحتوى الذي تقوم بتنزيله من التجميعات الكبيرة، ويمكن لكافة اللاعبين التحكم بمكان عرض الإشعارات والتنبيهات على الشاشة وذلك من خلال الإعدادات – التفضيلات – الإشعارات واختيار موقع الإشعار.





وحصلت خدمة البث المباشر Mixer على تحسينات في تجربة المشاهدة، حيث يمكن للمستخدم التطبيق بين وضعية الدردشة والوضعية الكلاسيكية التي تظهر الرسائل في مساحة خاصة بجانب الفيديو، ويمكنك تعيين دقة الفيديو والتعرف بسهولة أكبر على معلومات اللاعب صاحب البث.



