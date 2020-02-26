تفاصيل زيارة سفير بريطانيا لدير جبل الطير بالمنيا (صور)



شملت زيارة السفير كنيسة السيدة العذراء الآثرية، والمغارة الكائنة بداخلها والتي أختبات بها العائلة المقدسة في رحلة هروبها لمصر وأدي الصلاه مع زوجته، ثم زار كنيسة الهروب والتي تبعد نحو 2 كيلو عن الدير، وتم تقديم واجب الضيافة له بداخلها، كما تفقد الفندق والكافتيريا المقامة بالدير وتانول بعد المشروبات بها، وقدم له مسؤولي الدير هدية تذكارية عباره عن أيقونة للعائلة المقدسة مرسومة علي قماش من القطيف وكتاب عن خط سير العائلة المقدسة.



استقبل السفير المهندس أحمد جمال نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط، أحمد عمران رئيس قرية بنى خالد، القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، والقمص ثاوفيلس القمص متي راعي كنيسة السيدة العذراء، والدكتوره نيفين ناجي مرشدة سياحية بالمحافظة، والمهندس أيمن نبيل المسؤول عن أعمال الترميم.



وقال القمص ثاوفيلس القمص متي راعي كنيسة السيدة العذراء، إن السفير عبر عن سعادته البالغة لتواجده فى المنطقة التي استقرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها لمصر، وشدد علي سرعة انتهاء أعمال التطوير لاستقبال أفواج الحج في أقرب فرصه.



أوضح "ثاوفليس" أن السفير تفقد محيط الكنيسة واستمع لشرح وافي للمعالم الآثرية بالمنطقة، وما يتم تنفيذه من تطوير لاستقبال الوفود السياحية التى تأتي للتبرك بالمكان، وأكد أنه سيكرر الزيارة للدير، وأنه سبق وألتقي وزير الآثار الدكتور خالد العناني وأبلغه بأهمية ومكانة الدير وأنه سيكون هناك تنسيق لإرسال وفود من بلاده لزيارة الدير، كما أبدي إعجابه الشديد بالمكان وكنيسة السيدة العذراء الآثرية، والفندق الذي أقامه الأنبا "بفينوتيوس" مطران سمالوط لاستقبال السائحين والزوار، ويضم 42 غرفة، 2 جناح حمام سباحة علي السطح، وأعجب بتصميمه وفنه المعماري.

زار اليوم جيفري أدامز سفير دولة بريطانيا بالقاهرة وزوجته، دير جبل الطير بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتفقد أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة.