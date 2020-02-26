Advertisements
Advertisements
Advertisements

في أقل من 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة تركية مسيرة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:01 م
Advertisements
الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
Advertisements

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة في أقل من 24 ساعة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأسقطت منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم، طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة، حسب ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري: إن "الجيش الوطني أسقط يوم أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس".

وأظهر فيديو نشره المسماري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطائرة التركية المسيرة بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي.

وأفاد بأن الجيش أسقط الطائرة المسيرة التركية جنوبي طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية بمعيتيقة؛ حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن استعداده للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة طرابلس وقوات الجيش الليبي للخطر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا طائرة تركية مسيرة طائرة تركية الجيش الليبي

أخبار تهمك

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ أقل من ساعتين

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للزمالك قبل موقعة الترجي النارية

منذ ساعة و نصف

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ 38 دقيقة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نكشف موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة لميليشيات طرابلس في المعركة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق مدينة ترهونة

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

ليبيا.. الجيش يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية جنوب طرابلس (فيديو)

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

12:11 م

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

03:42 م

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

04:31 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status