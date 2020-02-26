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في أقل من 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة تركية مسيرة
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:01 م
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الفجر
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أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة في أقل من 24 ساعة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
هذا وأسقطت منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم، طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة، حسب ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري: إن "الجيش الوطني أسقط يوم أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس".
وأظهر فيديو نشره المسماري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطائرة التركية المسيرة بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي.
وأفاد بأن الجيش أسقط الطائرة المسيرة التركية جنوبي طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية بمعيتيقة؛ حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.
وكان الجيش الليبي، قد أعلن استعداده للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة طرابلس وقوات الجيش الليبي للخطر.
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