Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القاهرة يشدد على رقابة الأسواق ومنافذ البيع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:04 م
Advertisements
الاجتماع
الاجتماع
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الأماكن المحيطة بمنافذ البيع في شوارع المحافظة غير منسقة ولا تليق بالعاصمة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد حاليًا بديوان المحافظة بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وأضاف المحافظ أن العاصمة تمتلك 1200 منفذا لبيع المنتجات مقسمة على القوات المسلحة والمحافظة ووزارة التموين، مشددًا على النواب ورؤساء الأحياء بالاهتمام بالمظهر الحضاري المحيط بهم.

كما شدد على مديرية التموين ورؤساء الأحياء، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق ومراقبة الأسعار لمنع استغلال التجار للمواطنين مرة أخرى.

ولفت "محافظ القاهرة" إلى الشكاوي المقدمة من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم، موجهًا نوابه الأربعة للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية ورؤساء الأحياء بتسهيل خدمات المواطنين، قائلًا "احنا موجدين هنا لخدمة المواطن فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منافذ بيع محافظ القاهرة الأسواق الأسعار

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة

تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. "عكاظ": وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ 35 دقيقة

خاص.. نكشف موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 22 ساعة

من إخراج موسيماني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة عقوبات الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يوجه باستبعاد المقصرين من رؤساء الأحياء

"شعراوي" يبحث في ملف استرداد أراضي الدولة في القاهرة

"محافظ القاهرة" يوافق على زرع أسطح العقارات والمصالح الحكومية‎

"الإسكان" تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بديوان عام محافظة القاهرة

بجميع أحيائها.. القاهرة تنشر أرقام تلقي شكاوي تجمعات الأمطار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:14 م

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

03:43 م

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

04:48 م

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

12:11 م

مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

03:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status